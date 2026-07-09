На реке в Мегионе утонул мужчина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Трагедия произошла сегодня утром, 9 июля, в городе Мегионе. На реке было обнаружено тело мужчины.

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, информация о погибшем мужчине поступила в ЕДДС Мегиона. Очевидец сообщал, что он обнаружил на протоке Мега лодку и рядом с ней тело мужчины без признаков жизни.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На место привлекались силы и средства в количестве двух человек и одной единицы техники.

МЧС Югры предупреждает:

- купайся только на официально оборудованных и задекларированных пляжах;

- категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не удаляйся на значительное расстояние от берега;

- соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

- обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

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