Сотрудник магазина из Когалыма ночью обчистил кассу

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть Отдела полиции Когалыма поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов. Он сообщал о краже денег из кассы. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний сотрудник магазина.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в апреле текущего года когалымчанин откликнулся на объявление о работе в ночную смену. Были согласованы условия труда и почасовая оплата, но письменный трудовой договор сторонами не заключался. Когалымчанин приступил к работе по раскладке товара и работе с кассовым оборудованием. По ночам он брал из кассы деньги, часть которых аннулировал с помощью проведенных чеков, а освободившиеся деньги, оставленные покупателями без сдачи, забирал из кассового аппарата. Краденые купюры он временно хранил отдельно от основной выручки. Общая сумма материального ущерба составила более 83 тысяч рублей. Позже деньги он потратил.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Когалымчанин дал признательные показания.

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