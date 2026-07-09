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НовостиЭкономика9 июля 2026 4:32

Директор фирмы из Берёзово должен своим сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

Более 5 млн рублей зарплаты задолжал директор фирмы из Берёзово своим сотрудникам
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Берёзовский следственный отдел СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбудил уголовное дело в отношении директора организации, которого подозревают в невыплате заработной платы.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, директор коммерческой организации с января 2024 года по март 2025 года более двух месяцев не выплачивает заработную плату своим сотрудникам на общую сумму выше 5 млн рублей.

По уголовному делу следователями проводится работа.

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