Директор фирмы из Берёзово должен своим сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Берёзовский следственный отдел СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбудил уголовное дело в отношении директора организации, которого подозревают в невыплате заработной платы.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, директор коммерческой организации с января 2024 года по март 2025 года более двух месяцев не выплачивает заработную плату своим сотрудникам на общую сумму выше 5 млн рублей.

По уголовному делу следователями проводится работа.

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