Масштабная замена теплосетей идет в Нефтеюганске

Фото: департамент ЖКХ и энергетики Югры

До начала отопительного сезона специалисты планируют заменить в Нефтеюганске более 1,6 км трубопроводов на девяти участках. Ремонт идет на самых старых участках и там, где происходило больше всего аварий. Работы уже завершены на участках в 11 и 14 микрорайонах, в ближайшее время ремонт начнётся в 6, 7, 8 микрорайонах и ещё на одном участке 11 микрорайона. После завершения работ подрядчики восстановят тротуары, газоны и дороги.

- Особое внимание уделили намывной части города, где сети изнашиваются быстрее из-за повышенной влажности, отметили в департаменте ЖКХ и энергетики Югры.

Одновременно с ремонтом теплосетей идет подготовка котельной №2 к сезону. Идет проверка оборудования и промывка системы. Кроме того, специалисты проводят опрессовку. Тепло в школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты начнёт поступать 1 сентября.

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