В Ханты-Мансийске ливень с грозами: погода в Югре 9 июля 2026 года

В окружной столице - дожди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 9 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный, в Берёзовском и Нижневартовском районах преимущественно без осадков. В отдельных районах гроза. Ветер западный 7–12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25...+30 градусов, местами +18...+23 градуса.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, сильные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный, западный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная область и к ночи небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Сейчас +24 градус, днем +29 градусов, вечером +22 градуса.

В Нижневартовске до полудня – солнечно, после - переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный 2-5 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, к ночи дождь с грозой. Ветер юго-восточный, южный 1-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градуса.

В Когалыме переменная облачность, к ночи – пасмурно и слабый дождь. Ветер юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром на термометре +21 градус, днем +25 градусов, вечером +18 градусов.

В Нягани с утра пасмурно, небольшой дождь, к вечеру - переменная облачность. Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +19 градусов.

В Мегионе переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Лангепасе переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, к вечеру дождь с грозой. Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +28 градусов, вечером +21 градус.

В Урае переменная, сильные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, северный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +24 градуса, вечером +20 градусов.

В Белоярском пасмурно, слабый дождь, к вечеру переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +18 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. Утром +24 градуса, днем +30 градусов, вечером +22 градусов.

В Югорске переменная облачность, с утра слабый дождь, потом без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Покачах переменная облачность, к ночи возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-6 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском утром пасмурно и слабый дождь, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 3-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.