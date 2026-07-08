Сильные дожди и грозы пришли в Югру на несколько дней

Местами кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето с грозами, ливнями и жарой, которой нет, порой, даже на заграничных курортах удивляет в этом году жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня, 8 июля, по данным синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, в регионе Югре сильный дождь и гроза пришли в Березовский, Белоярский, Октябрьский и Советский районы, а также Нягань и Югорск. Как оказалось, в ближайшие дни ситуация не изменится.

В четверг, 9 июля, ночью в регионе переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в западных районах кратковременный дождь, местами сильный. Непогода затронет Советский, Белоярский, Октябрьский, Ханты-мансийский, Сургутский районы, а также города Югорск, Нягань, Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. В отдельных районах ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, местами +6...+11 градусов. Днем тоже переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный, а вот в Берёзовском и Нижневартовском районах преимущественно без осадков. В отдельных районах - гроза. Ветер сменится на западный 7–12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +25...+30 градусов, местами +18...+23 градусов.

В пятницу и субботу, 10 и 11 июля, опять переменная облачность. Местами вновь ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер сменит направление на северное и ночью дует со скоростью 3–8 метров в секунду, а днем усилится до 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов, местами +18...+23 градусов.

МЧС России рекомендует:

- не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями;

- соблюдать осторожность на дорогах, снизить скорость и увеличить дистанцию;

- не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов.

При возникновении происшествий звони по телефону 112.

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