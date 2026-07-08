В ХМАО-Югре учредили новый профессиональный праздник - День югорских СМИ

Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Ежегодно свой профессиональный праздник будут отмечать работники медиасферы ХМАО-Югры. По инициативе журналистов день выхода первого номера старейшей в Югре газеты «Ханты-Манчи Шоп (Шой)» – 7 июля – закрепится в календаре праздников региона как День югорских СМИ. Эту инициативу поддержал губернатор Югры Руслан Кухарук. Он выразил признание кропотливому труду всех работников медиасферы региона: журналистов, редакторов, фотографов, операторов и монтажеров.

- Считаю эту идею по-настоящему достойной: она подчеркнет значимость труда работников медиа и станет поводом ежегодно чествовать тех, кто ежедневно трудится над созданием новостей, - сказал Руслан Кухарук.

Он отдельно отметил вклад газеты «Новости Югры», которая 7 июля отпраздновала 95-летний юбилей. Руслан Кухарук встретился с ветеранами и сотрудниками редакции, в неформальной обстановке они обсудили прошлое газеты и ее современные успехи. Губернатор отметил, что сотрудники издания сохраняют традиции предшественников, остаются верны своему делу, профессии и изданию.

- За эти годы издание прошло впечатляющий путь, став живой летописью нашего региона, - подчеркнул Руслан Кухарук. - Менялось название, менялось время, но неизменным оставалось качество издания, высокий профессионализм журналистов и их любовь к родному краю, к его жителям.

По случаю юбилея состоялась торжественная церемония награждения сотрудников газеты, которые вносят неоценимый вклад в развитие югорской журналистики. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили губернатор Руслан Кухарук, председатель Думы Югры Борис Хохряков и секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.