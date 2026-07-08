Коллекторы из Новосибирска так достали вартовчанку, что она пожаловалась на них приставам

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

В службу судебных приставов обратилась жительница города Нижневартовска с

жалобой на сотрудников коллекторской организации. Женщина предоставила переписку с коллекторами ей и ее родственнику, а также показала, сколько раз в день ей звонят выбивальщики долгов. Выяснилось, что югорчанка заключила договор потребительского займа с микрофинансовой организацией. В какой-то момент у нее образовалась задолженность, тут же за дело взялись коллекторы.

Они направили должнице смс-сообщение, содержащее информацию о необходимости погашения просроченной задолженности. Одновременно аналогичное текстовое сообщение было направлено ее родственнику, хотя вартовчанка письменное согласие на

взаимодействие с его третьими лицами не давала, ее родственник тоже не давал согласия общаться с коллекторами.

Согласно документам, предоставленным заявительницей, коллекторы общались с ней по телефону. Однако по запросу должностного лица Управления, аудиозапись непосредственного взаимодействия коллекторской организацией не была предоставлена по причине её отсутствия.

В УФССП по ХМАО-Югре, коллекторы обязаны вести аудиозаписи всех случаях общения с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности. Они обязаны хранить эти записи на электронных носителях не менее полутора лет.

В итоге коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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