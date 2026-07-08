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НовостиПроисшествия8 июля 2026 4:59

Пострадавшая в ДТП жительница Нягани получит от водителя 900 тысяч рублей

900 тысяч рублей получит от водителя пострадавшая в ДТП жительница Нягани
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала женщина, произошло в ноябре 2023 года. Водитель за рулем автомобиля «Тойота Королла» врезался в автомобиль «Ниссан», пассажиром которого являлась жительница Нягани. Женщина получила тяжкий вред здоровью. Приговором суда виновник ДТП был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Пострадавшая обратилась с иском в суд, в котором просила взыскать с виноватого водителя 1 500 000 рублей.

По данным «Судов Югры», женщина мотивировала эту сумму тем, что долго лечилась в больнице и после. И даже спустя столько времени она не может вести привычный образ жизни.

В то время как ответчик живет и даже не помог ей ничем.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей.

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