В ХМАО горят леса на площади 11 619 га

Фото: Скрин с сайта ИАС Лесные пожары

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за сутки возросло количество лесных пожаров до 20. Вместе с тем выросла и площадь пройденная огнем до 11 619 га. За последние сутки зарегистрировано 8 новых лесных пожаров, 3 из них ликвидированы на общей площади 26 га

- Пять пожаров локализованы на площади 7963 га. Один лесной пожар на территории ООПТ «Малая Сосьва» – локализован на площади 0,7 га. На тушении работают 342 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников, – рассказали в Авиалесоохраны Югры.

Самая сложная обстановка складывается в Нижневартовском районе, где до 18 июля введен режим ЧС муниципального характера. Кроме того, на помощь югорчанам в борьбе с лесными пожарами прибыли 50 коллег из Бурятии..

Всего за 2026 год зарегистрировано 305 лесных пожаров на общей площади 29683,65 га.

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