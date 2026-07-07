На помощь в борьбе с лесными пожарами в ХМАО прибыли 50 спасателей из Бурятии

Фото: Авиалесоохрана Югры

Ситуация с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре складывается не простая. Еще на 6 июля в регионе пламенем были объяты более 12 500 га лесов. В течение нескольких недель площадь возгорания только росла. Особенно сложная ситуация сложилась в Нижневартовском районе, где до 18 июля введен режим ЧС регионального характера. На помощь сотрудникам Авиалесоохраны Югры прибыла подмога из Бурятии.

- Нижневартовский район сейчас - зона особого внимания. Вчера вечером на помощь югорским лесным пожарным прибыло подкрепление из федерального резерва — 50 опытных сотрудников ПДПС из Бурятии. Совместно с нашими работниками сегодня они приступают к тушению возгораний. В тайге, где техника часто бессильна, решающее слово за людьми, – сообщили в Авиалесоохране.

Добавим, что за минувшие сутки спасателям удалось снизить площадь объятых огнем лесов почти на 2000 га.

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