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НовостиОбщество7 июля 2026 4:36

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась до 10625,02 га

В Югре впервые за несколько недель удалось сократить площадь лесных пожаров
Нина БАРИНОВА
Скрин с ИАС Лесные пожары

Скрин с ИАС Лесные пожары

На утро 7 июля горящие леса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре тушат 322 сотрудника Авиалесоохраны Югры. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Впервые за долгое время площадь возгорания сократилась. На сегодня действуют 17 лесных пожаров в Нижневартовском, Сургутском и Белоярском районах на общей площади 10625,02 га. 6 пожаров локализованы на площади 7963,82 га. За минувшие сутки было выявлено четыре новых лесных пожара.

На территории Нижневартовского продолжает до 18 июля действовать режим ЧС муниципального характера до 18 июля.

Всего за 2026 год зарегистрировано 297 лесных пожаров. Площадь пройденная огнем составила 28626,35 га.

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