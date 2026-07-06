Площадь лесных пожаров в Югре увеличилась до 12 545 га

Скрин с сайта ИАС Лесные пожары

Авиалесоохрана Югры на утро 6 июля поделилась сводкой о лесопожарной обстановке на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Сегодня действуют 17 лесных пожаров в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Белоярском районах на общей площади 12 545,4 га. Большая часть возгораний локализована. Так сотрудники ведомства, уже локализовали 8 крупных пожаров на площади 10085,7 га. На тушении работают 366 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников, а также вертолёт с применением ВСУ.

Добавим, что за последние сутки было выявлено 3 новых лесных пожара. Всего за 2026 год зарегистрировано 293 лесных пожара на общей площади 28443,03 га.

Напомним, на территории Нижневартовского района введён режим ЧС муниципального характера до 18 июля.

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