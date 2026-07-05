В ХМАО горят леса на площади 11698,7 га

Фото: Авиалесоохрана Югры

На утро 5 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 22 лесных пожара в Нижневартовском и Советском районах на общей площади 11698,7 га. Пять пожаров локализованы на площади 5060,7 га. На тушении работают 364 человека и задействованы самолеты и вертолеты для доставки работников.

За последние сутки возникло новых 7 лесных пожаров, 4 из них ликвидированы на общей площади 44 га. Для нормализации напряжённой пожарной обстановки в Нижневартовском районе, где до 18 июля введён режим ЧС муниципального характера, недопущения угрозы объектам экономики и населённым пунктам.

Фото: Авиалесоохрана Югры

По данным Авиалесоохраны Югры, вертолёты Ми-8 с водосливными устройствами работают на тех очагах, где позволяют условия и близость водоёмов. Уникальный тяжелый вертолет Ми-26 задействован на наиболее сложных участках. За один слив эта грузоподъëмная машина сбрасывает на кромку пожара 10 тонн огнегасящей жидкости.

- Многие ошибочно полагают, что вертолёт с ВСУ должен лить воду в центр пожара. На практике это неэффективно. Вертолёт Ми-26 с высокообъëмным водосливным устройством работает строго вдоль кромки пожара - по его переднему краю, где огонь движется вперёд, - говорится в сообщении.

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