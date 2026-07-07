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НовостиПроисшествия7 июля 2026 9:39

Пенсионер из Югры во время ссоры нечаянно убил сожительницу

За смерть сожительницы во время ссоры пенсионер из Югры получил условный срок
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Трагедия произошла в доме жителя поселка Пионерский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в марте текущего года. Во время распития алкоголя произошла ссора, в пылу которой 64-летний пенсионер толкнул свою сожительницу в грудь. Женщина упала на плоскую часть тумбы для телевизора, сильно ударившись головой. Несчастная получила тяжкий вред здоровью, а полученная травма привела к отеку и сдавливанию головного мозга. Женщина умерла.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года ограничения свободы с обязанностью являться в специализированный государственный орган для регистрации один раз в месяц.

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