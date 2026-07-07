В ХМАО за убийство сторожа 35 лет назад осудят жителя Самарской области

Фото: СУ СК ПО ХМАО-Югре

Криминалисты СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Самарской области. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве сторожа, которое совершил 35 лет назад.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в апреле 1991 года в Когалыме в помещении нефтегазодобывающего предприятия было обнаружено тело сторожа с огнестрельным ранением головы. Из помещения пропал компьютер, стоимость которого на тот момент составляла более 70 тысяч рублей. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось.

В январе 2026 года следователи-криминалисты изучили материалы уголовного дела и улики. На стеклах оконной рамы, которую преступник снял, чтобы проникнуть в здание, были обнаружены отпечатки пальцев. «Пальчики» оказались идентичны отпечаткам пальцев уголовнику из Самарской области, ранее судимого, в том числе за кражу и присвоение компьютерной техники.

Оперативники задержали мужчину. Он признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадали 2 человека