В Сургуте в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали достаточно взрослый мотоциклист и его зрелая пассажирка, произошло 6 июля в Сургуте.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11:15 на улице Профсоюзной 55-летний водитель мотоцикла Suzuki выехал на встречку, где врезался в автомобиль Mazda, управлял которым 33-летний водитель. Последний выезжал с прилегающей территории. В результате ДТП водитель мотоцикла и его 51-летняя пассажирка получили травмы.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 1 человек погиб, 2 - получили травмы. Задержано 10 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 47 водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Около полуночи в Югре в ДТП погиб мотоциклист