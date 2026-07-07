В Сургуте за наркорекламу задержан трафаретчик

Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники из Сургута задержали 34-летнего жителя Екатеринбурга, которого подозревают в пропаганде запрещенных веществ. У мужчины полицейские изъяли баллончики с краской и трафареты с рекламными надписями. В его мобильном хранились фотографии «работ» и переписка с «работодателем» в мессенджере. Выяснилось, что трафаретчик уже несколько месяцев зарабатывает таким образом по 150 рублей за каждую размещенную надпись. «Работу» он нашел в одном из мессенджеров и вполне понимал, что за надписи оставляет на стенах домов и заборах.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении по статье «Распространение информации о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также об аналогах наркотических средств и психотропных веществ с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

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