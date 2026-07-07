Жительницу Нефтеюганска осудят за фиктивную прописку 9 мигрантов

Фото: УМВД ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовных дел, возбужденных в отношении 43-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранцев.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, югорчанка зарегистрировала в принадлежащей ей квартире девять уроженцев Средней Азии. Югорчанка призналась в суде, что знала, что зарегистрированные в ее жилье лица не будут там проживать. В настоящее время уголовные дела по девяти эпизодам направлены в суд для рассмотрения по существу.

Все мигранта сняты с миграционного учета, в отношении них принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, а также им запрещен въезд на территорию нашей страны.

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