Отец троих детей из Сургута отдал бывшей 680 тысяч рублей, чтобы не стать уголовником

Фото: Суды Югры

Сургутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении отца троих детей из Сургута по неуплате родителем без уважительных причин. В итоге – дело закрыто.

По данным «Судов Югры», после административного наказания сургутянин вновь накопил долги по алиментам на сумму более 680 тысяч рублей. В суде мужчина вину признал и заявил, что выплатил бывшей 682 тысячи рублей. Бывшая тоже подтвердила в суде, что деньги на руки она получила и даже приняла от него извинения.

Суд уголовное дело в отношении сургутянина прекратил в связи погашением задолженности по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей в полном объеме.

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