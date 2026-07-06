Югорчанка на Honda CIVIC насмерть сбила лося и заплатит за это

Фото: Суды Югры

Жительница Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мчалась на своем автомобиле Honda CIVIC. Внезапно на дорогу выскочил лось, который тут же был ею сбит. Дикий исполин тайги погиб на месте ДТП, машина водителя пострадала, а сама женщина отделалась испугом. Спустя время, ей пришла повестка в суд, где с нее требовали взыскать ущерб за гибель лося.

По данным «Судов Югры», судом было установлено, что вред животному миру был причинен автомобилем Honda CIVIC, владельцем которого на момент ДТП являлась ответчик. В суде водитель не представила доказательства возникновения вреда, а потому суд пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности возместить вред независимо от наличия вины. С водителя взыскали 80 000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного окружающей среде за гибель лося.

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