В Нефтеюганске снова сносят незаконные торговые объекты

Фото: соцсети Юрия Чекунова

В Нефтеюганске на прошлой неделе в 16А микрорайоне и в промышленной зоне на улице Сургутская снесли очередные нестационарные торговые объекты, установленные с нарушением закона. Строения сносят по решению суда.

- С начала года на территории Нефтеюганска уже демонтировано 6 незаконно установленных торговых объектов. Сотрудники структурных подразделений администрации города регулярно проводят мониторинг состояния построек. Незамедлительно реагируют на обращения горожан - жители могут сообщать о подозрительных объектах и нарушениях, – рассказал в соцсетях глава города Юрий Чекунов.

Освобожденные от незаконных торговых объектов земельные участки не останутся бесхозными. Их выставят на аукцион и используют под другие объекты, например, под благоустройство территории:, создание зелёных зон, парковок или общественных пространств.

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