В Нефтеюганске вынесены приговоры участникам массовой драки у ТЦ «Рандеву»

Фото: Суды Югры

Массовая потасовка среди молодых людей произошла 15 марта текущего года рядом с торговым центром «Рандеву» города Нефтеюганска. Тогда толпа «бородатых» ребят избила двух подростков. Сегодня хулиганам вынесли приговоры.

По данным «Судов Югры», толпа молодых людей из хулиганских побуждений, применила насилие к двоим подросткам из Нефтеюганска. Один из несовершеннолетних получил не менее 10 ударов руками в голову так, что ему потребовалась помощь медиков. Второй подросток «словил» два удара в лицо кулаком. В марте суд отправил под арест до 16 мая двух зачинщиков драки.

Сегодня одному их хулиганов назначено наказание 2 года 2 месяца лишения свободы, но условно. Второму тоже 2 года условного срока.

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