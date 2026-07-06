В аэропорту Сургута из-за опасности атаки беспилотниками задерживают рейсы

Скрин с сайта онлайн-табло аэропорта Сургута на прилет

Сразу несколько авиарейсов задерживаются как на вылет, так и на прилет в аэропорту Сургута. Причина тому – введенная в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре опасность беспилотной атаки объявленная утром, 6 июля.

Так, не смогли вылететь и все еще находятся в аэропорту сразу четыре самолета: на Уфу из Сургута со временем отправления в 08:05; в Пермь, который должен был вылететь в 11:05. Оба борта принадлежат компании «Ютэйр». Также задержан самолет на Кольцово авиакомпании «Нордстар». Он должен был отправиться в 14 часов. Все три борта отправятся в 15 часов. Авиакомпания «ЮТВ Аэро» задержала вылет в Тобольск. Вместо 11:05 самолет отправится только в 16:30. Задержан еще один самолет на Екатеринбург с отправлением в 16:05. Он задержан до 20:25.

Кроме того, с большим опозданием прибудут в Сургут пассажиры авиарейсов из Бугульмы, Казани, Челябинска, Екатеринбурга.

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