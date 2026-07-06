В Покачах на 3 недели перекроют для движения улицу Комсомольскую

Фото: администрация Покачей

Автомобилистам в городе Покачи в течение трех недель придется искать пути объезда по улице Комсомольской. Причиной ограничения движения по улице стали ремонтные работы на сетях водоотведения. Ограничения введут со вторника, 7 июля, и они продлятся до 31 июля.

С 7 до 31 июля будет перекрыт проезд вдоль дома по улице Комсомольская 4, в связи с проведением ООО «Экосистема» капитального ремонта канализационной сети. Для пешеходов будут организованы временные переходы и маршруты движения, – рассказали в администрации города.

В мэрии добавили, что работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре падает уровень воды в реках, но остаются затопленными 417 приусадебных участков