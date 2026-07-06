В Югре падает уровень воды в реках, но остаются затопленными 417 приусадебных участков

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На сегодня, 6 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остаются затопленными 417 приусадебных участков, два дачных дома, один земельный участок и три перелива дорог к дачам в Нижневартовском районе.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на 14 часов из-за реки Обь остаются затопленными: 174 приусадебных участков в 12 СОТ, два дачных дома и три участка перелива автодорог в районе двух СОТ Нижневартовска, три приусадебных участка в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка; 156 приусадебных участков в двух СОТ города Мегиона и один земельных участок с. Былино.

Кроме того, протока Лангепас оставляет под водой 84 приусадебных участков в пяти СОТ города Лангепаса. При этом угрозы угрозы жизнедеятельности населения нет.

Добавим, что на сегодня уровень воды реки Обь в районе Нижневартовска упал до 936 см, за сутки минус 5 см. За неделю река ушла на 17 см.

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