Режим беспилотной опасности объявлен 6 июля в ХМАО

Запрещается снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июля, с 11 часов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре объявлен режим беспилотной опасности.

- Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112, – написал в соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

Югорчан просят в это время на не выходить на улицу, не покидать безопасное место, пока не будет объявлено об отбое беспилотной опасности. Все мероприятия на улице требуется немедленно прекратить. Глава региона также отметил, что в связи с введенным режим возможной атаки беспилотниками, могут быть ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено:

- Трогать или перемещать обломки;

- Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Добавим, что в последний раз режим вводили всего неделю назад.

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