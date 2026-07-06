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НовостиОбщество6 июля 2026 9:59

В Когалыме 1 сентября откроется новая школа на 900 мест

Новая школа на 900 мест откроется в Когалыме 1 сентября
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратуры ХМАО-Югры

Фото: прокуратуры ХМАО-Югры

Более трех лет жители Когалыма ждали открытия обещанной новой школы. Подрядчик переносил сроки несколько раз. В итоге, застройщиком заинтересовалась прокуратура. На сегодня школа на 900 мест введена в эксплуатацию и распахнет свои двери для ребят уже 1 сентября.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, помогло вмешательство надзорного ведомства. Был принят комплекс мер, который заставил фирму активизировать ход строительно-монтажных работ и устранить выявленные прокурорами недостатки.

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