В Когалыме 1 сентября откроется новая школа на 900 мест

Фото: прокуратуры ХМАО-Югры

Более трех лет жители Когалыма ждали открытия обещанной новой школы. Подрядчик переносил сроки несколько раз. В итоге, застройщиком заинтересовалась прокуратура. На сегодня школа на 900 мест введена в эксплуатацию и распахнет свои двери для ребят уже 1 сентября.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, помогло вмешательство надзорного ведомства. Был принят комплекс мер, который заставил фирму активизировать ход строительно-монтажных работ и устранить выявленные прокурорами недостатки.

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