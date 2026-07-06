Госавтоинспекция Югры устроила массовые проверки водителей

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Сотрудники Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вместе с общественниками проводят в регионе массовые проверки водителей на предмет соблюдения Правил дорожного движения. Ранее такие проверки уже состоялись в городах Сургут, Когалым и Урай.

- Главная особенность этих мероприятий — их межведомственный и общественный характер. Вместе со стражами порядка в массовых проверках принимают участие представители народных дружин, члены общественных советов при ОМВД России, представители Администраций, а также участковые уполномоченные полиции и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, – рассказали в ведомстве.

Водителям раздают памятки, напоминая о важности взаимовежливости на дороге.

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