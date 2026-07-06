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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:02

В Нижневартовске за наркотики осуждена жительница Иркутской области

Жительница Иркутской области осуждена в Нижневартовске за наркотики
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней жительницы Иркутской области. Женщина признана виновной в покушении на сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в декабре 2025 года иркутянка через сеть «Интернет» попыталась продать наркотики через Интернет и систему «тайников-закладок». На преступницу вышли полицейские. Они задержали ее и отправили под арест. Наркотики были изъяты из тайников.

Суд назначил иркутянке наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

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