В Нефтеюганске осудят вахтовика, который украл у свердловчанина 450 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Следователи Нефтеюганска завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Челябинской области. Мужчину обвиняют в краже, совершенная в крупном размере.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в июне в полицию Нефтеюганска обратился 69-летний вахтовик из Свердловской области. Он рассказал, что из его автомобиля похитили 450 тысяч рублей. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался коллега заявителя, ранее судимый за мошенничество 28-летний житель Челябинской области.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Мужчины вместе проживали в арендованной квартире. Челябинец узнал, что свердловчанин в автомобиле хранит деньги. Он тайком взял ключ, пробрался в машину и забрал все деньги из барсетки, находившейся в подлокотнике.

Вину свою челябинец признал и заявил, что решился на кражу из-за долгов. 190 тысяч рублей из похищенных подозреваемый успел потратить на личные нужды. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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