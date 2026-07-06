Житель Нефтеюганска получил срок за угрозы полицейскому

Фото: Суды Югры

В апреле дежурную часть полиции Нефтеюганска поступил вызов из квартиры в 13-м микрорайоне. Полицейский был на месте уже через 15 минут. Как оказалось, здесь происходят семейный разборки.

По данным «Судов Югры», в квартире хозяина квартиры оказалась бывшая жена с ребенком. Она заявила, что ребенку угрожает опасность. В это время хозяин жилища при свидетелях стал угрожать полицейскому, при этом показывая, что у него в руках нож для чистки рыбы. Полицейский в ответ вынул из кобуры пистолет и предупредил, что если мужчина не успокоится, то он будет вынужден применить его.

Суд признал нефтеюганца виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей и назначил ему наказание 11 месяцев лишения свободы условно.

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