Мошенники убедили жителя Пыть-Яха оформить кредит на 300 тысяч рублей

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратился 51-летний местный житель. В марте он искал работу и размещал свои резюме на различных сайтах. Вскоре с ним связалась компания, которая предложила ему приобрести программное обеспечение за 400 тысяч рублей для больших компаний и работать с ними. Югорчанин отказался по причине того, что в данной сфере он ноль и денег у него нет.

В течение двух месяцев мошенники звонили ему и писали сообщения, уверяя, что работа легкая работа. Они его всему обучат и у него все получится. В итоге югорчанин предоставил им свои паспортные данные, чтобы устроиться на работу. Он также дал согласие на оформление кредита для покупки программного обеспечения, необходимого для работы.

Вскоре мужчине позвонили из банка, где сообщили, что кредит одобрен на 300 тысяч рублей. Для подтверждения необходимо продиктовать код, поступивший в СМС-сообщении. Но деньги на счет мужчины так и не поступили. Через некоторое время выяснилось, что кредит все же был оформлен и выдан, а у него уже идет просрочка. Компания же перестала выходить на связь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию причастных лиц, – сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

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