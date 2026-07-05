Завшивили: с начала года у 99 жителей Югры выявлен педикулез

Чаще всего вшей привозят дети из лагерей, санаториев или подхватывают в игровых комнатах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре отмечают небольшой рост заболеваемости педикулезом. По данным окружного Роспотребназора, за первое полугодие 2026 года в регионе зарегистрировано 99 случаев педикулеза.

Чаще всего вшей привозят дети из лагерей, санаториев или подхватывают в игровых комнатах. Еще паразитов можно словить при тесном контакте, использовании чужих расчесок, кепок или постели. Вши могут появиться даже у чистоплотного человека любого возраста.

Югорчанам напоминают: научите детей не делите личными вещами, регулярно проверяйте волосы у них и не забывайте про гигиену.

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