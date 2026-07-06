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НовостиПроисшествия6 июля 2026 4:19

Югорчанину заменили работы на колонию, потому что он запил

Ушедшему в запой югорчанину заменили работы на колонию
Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Фото: Суды Югры

Житель города Советский был осужден за пять краж из одного и того же магазинчика. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. Однако теперь мужчина отправится в колонию, а все потому, что он ушел в запой.

По данным «Судов Югры», в мае осужденного устроили на работу подсобным рабочим, но он был на работе всего один день. На работу больше не вышел, больничный лист не предоставил. Выяснилось, что мужчина запил. Суд заменил 196 часов обязательных работ по приговору суда от 21 апреля на лишение свободы, избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину взяли под стражу и отправили в колонию общего режима на 24 дня.

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