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НовостиПолитика5 июля 2026 6:41

В Югорске простятся с погибшим на СВО Михаилом Вагиным

С погибшим на СВО Михаилом Вагиным простятся в Югорске
Нина БАРИНОВА
Фото: ЧП Югорск

Фото: ЧП Югорск

Печальные вести вновь пришли из зоны проведения специальной военной операции в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. В ходе выполнения боевой задачи погиб молодой мужчина, житель Югорска Михаил Владимирович Вагин. Прощание с ним запланировано на понедельник, 6 июля.

- В зоне СВО погиб Вагин Михаил Владимирович. Прощание состоится 06.07.2026 в 11:00 по улице Ленина 1с , после кладбища – столовая на базе ПТОиК, – говорится в сообщении близких тг-канала «ЧП Югорск».

Михаила захоронят в тот же день с воинскими почестями и караулом на местном кладбище.

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