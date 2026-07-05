На смену дождям идет жара: погода в Югре 5 июля 2026 года

Фото: правительство Югры

В воскресенье, 5 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +25 градусов, вечером +19 градусов.

В Сургуте до вечера переменная облачность, без осадков, к ночи - ясно. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске до полудня пасмурно и дожди, после переменная облачность, без осадков, к ночи - ясно. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха утром +19 градусов, днем +24 градуса, вечером снова +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный 3-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +19 градусов.

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