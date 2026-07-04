Станет чуть прохладнее и опять дожди: погода в Югре 4 июля 2026 года

Снова дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +22...+27 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дожди. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха утром +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +17 градусов.

В Сургуте до вечера облачно, дожди, вечером переменная облачность, грозы и дожди, к ночи – туман. Ветер юго-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +18 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, сильные дожди с грозами. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха утром +18 градусов, днем +22 градуса, вечером снова +18 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, днем небольшие дожди, к ночи – туман. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха утром +20 градусов, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

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