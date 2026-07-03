Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 8:37

Югорская семья из Новоаганска назвала дочку Россия

В югорском селе Новоаганск родилась Россия
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Нижневартовского района

Фото: администрация Нижневартовского района

Семья из села Новоаганск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назвала новорожденную дочку Россия. Семья Айваседа относится к коренным малочисленным народам Севера. Вениамин и Мария воспитывают двух сыновей: Кирилла и Глеба. Новорожденная Россия стала третьим ребенком в семье.

- Имя девочке выбрали не родители. Решение было принято главой рода – прадедушкой новорожденной. Он заранее заявил, что, если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители с глубоким уважением отнеслись к слову старшего поколения и исполнили волю мудрого предка, – рассказали в администрации Нижневартовского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять семей из Югры сразятся за 5 млн рублей или крутое путешествие

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.