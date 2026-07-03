Югорская семья из Новоаганска назвала дочку Россия

Фото: администрация Нижневартовского района

Семья из села Новоаганск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры назвала новорожденную дочку Россия. Семья Айваседа относится к коренным малочисленным народам Севера. Вениамин и Мария воспитывают двух сыновей: Кирилла и Глеба. Новорожденная Россия стала третьим ребенком в семье.

- Имя девочке выбрали не родители. Решение было принято главой рода – прадедушкой новорожденной. Он заранее заявил, что, если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители с глубоким уважением отнеслись к слову старшего поколения и исполнили волю мудрого предка, – рассказали в администрации Нижневартовского района.

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