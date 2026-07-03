Пять семей из Югры сразятся за 5 млн рублей или крутое путешествие

Фото: правительство Югры

В Москве с 5 по 8 июля пройдет финал конкурса «Это у нас семейное». В нем примут участие пять семей из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Регион достойно представят семьи Змановских, Кашлатовых, Корольчук, Панасенко и Силиных в составе 34 человек.

Югорчане покажут свои возможности в командных заданиях на логику и сплоченность.

Фото: правительство Югры

Победители получат пять миллионов рублей на новое жилье или крутое семейное путешествие. Их имена станут известны 8 июля. Проект проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей».

В мероприятии примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России. На конкурс приедут более 2 тысяч человек от 5 до 86 лет. 5 июля пройдет торжественная церемония открытия, посвящённая Году единства народов России. 6–7 июля - конкурс, где семьям предстоит выполнить серию заданий. 8 июля состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ, приуроченная к Дню семьи, любви и верности.

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