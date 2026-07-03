В Юре остаются затопленными 474 приусадебных участка и 2 дачных дома

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Несмотря на то, что уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска продолжает снижаться и на утро достиг 947 см (вода ушла на 4 см), ситуация с затоплениями территорий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре остается напряженной.

На 3 июля река Обь затопила 206 приусадебных участков в 15 СОТ, два дачных дома и 3 участка перелива автодорог в районе двух СОТ Нижневартовска. За сутки под воду ушли еще 7 участков. Также под водой находятся девять приусадебных участков в одном СОТ Нижневартовского района, с.п. Зайцева Речка, 156 приусадебных участков в двух СОТ города Мегиона и три земельных участка с. Былино.

Кроме того, из-за высокого уровня воды в протоке Лангепас остаются затопленными 100 приусадебных участков в пяти СОТ города Лангепаса. При этом в МЧС России по ХМАО-Югре отмечают, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

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