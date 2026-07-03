В ХМАО с начала сезона от укусов клещей пострадали 4805 человек

Треть клещей оказались заразными Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сначала сезона, который начался 25 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре клещи покусали 4 805 человек. Чаще всего за медпомощью, в связи с укусами клещей, обращались жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Пыть-Яха, Сургута, а также Октябрьского и Кондинского районов.

Специалисты окружного Роспотребнадзора проверили на вирусы 1 559 экземпляров сданных в лаборатории югорчанами клещей. Треть кровососов оказались заразны: в 503-х клещах был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 20-ти клещах был обнаружен вирус клещевого энцефалита, еще 99 клещей заражены риккетсиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) и гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). В 2025 году от клещевого вирусного энцефалита привились более 148 тысяч югорчан.

На 2 июля второй этап акарицидных обработок прошел на 5123,03 га территорий.

В ведомстве отметили, что наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту жительства.

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