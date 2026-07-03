Изменено расписание авиарейсов из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург и Сухум

Фото: аэропорт Ханты-Мансийска

Аэропорт Ханты-Мансийска предупреждает пассажиров об изменении расписания рейсов в авиакомпании «РусЛайн».

Так, выполняемый по субботам авиарейс 7R398 по маршруту Ханты-Мансийск - Саратов – Сухум с 4 июля по 26 сентября 2026 года будет прибывать в 20:40, а

авиарейс 7R298, следующий по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург (аэропорт Пулково) будет вылетать в 22:10.

Выполняемый по средам рейс 7R298 по маршруту Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург (аэропорт Пулково) с 5 августа по 21 октября 2026 года будет отправляться в 17:35. Пассажиров авиарейсов просят заранее уточнять актуальное расписание рейсов на сайте авиакомпании или аэропорта.

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