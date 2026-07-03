Владельца кафе из Югры оштрафовали на 800 тысяч рублей за то, что он не раскаялся и взял на работу мигранта

Фото: Суды Югры

Карательный штраф назначил Белоярский городской суд в отношении предпринимателя по фамилии Арсланов, который владеет кафе. Мужчина взял на работу мигранта, вопреки запретам губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Кухарука.

По данным «Судов Югры», владелец кафе «Тарелка+» трудоустроил иностранца к себе на работу, несмотря на запреты.

«Своими действиями ИП Арсланов И.Д. выразил пренебрежительное отношение к требованиям миграционного законодательства Российской Федерации. Судья учел характер и обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, его имущественное положение, а также отсутствие раскаяния и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей», – говорится в сообщении.

Отметим, что данное решение может разорить предпринимателя и приведет к закрытию кафе.

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