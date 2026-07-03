За фиктивную прописку четырех россиян осуждена югорчанка

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Жительница Нефтеюганского района оштрафована на 130 000 рублей за фиктивную прописку четырех россиян.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в ноябре 2025 года и в начале февраля 2026 года 43-летняя жительница Нефтеюганского района в своей квартире прописала трех россиян, а также прописала еще одну россиянку в своем частном доме. Жили прописанные совсем не по прописке.

В отношении югорчанки было возбуждено три уголовных дела по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Суд признал югорчанку виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.

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