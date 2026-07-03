После изменений в законодательстве почти 500 многодетных семей из Югры смогли получить пособие

Фото: правительство Югры

Ранее многодетные семьи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и жители России не могли оформить пособие, если их доход был выше прожиточного минимума даже на незначительную сумму. Люди жаловались, что превышение могло составлять от 112 рублей до смешных 1,5 рублей. Тогда власти приняли решение установить лимит превышения в 10% от дохода, чтобы больше югорчан смогли получить меры поддержки.

После принятых решений отделение Социального фонда России по Югре автоматически назначило пособие 469 многодетным семьям. Право на пересмотр заявлений имеют все, кто подавал документы в 2026 году.

Выплата в Югре многодетной семье составляет 11 068 рублей. На сегодня ее получают 53 589 детей и 1 523 беременных женщин.

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