В Югре 6 594 женщины и новорожденных в Югре получили услуги по родовым сертификатам

Фото: Соцфонд Югры

С начала года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 6 594 женщины и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам Соцфонда.

По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре, родовый сертификат — это одна из мер поддержки демографии, которая реализуется СФР в рамках национального проекта «Семья».

Сертификат оформляется в цифровом формате на любом сроке беременности при посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники, если ребенка прикрепили к ней в первые 3 месяца после рождения и мама не получала его ранее.

Получить наличными средства сертификата нельзя. Женская консультация передает Соцфонду необходимые сведения, а роддом уведомляет о состоявшихся родах, после чего фонд переводит деньги.

Благодаря документу можно получить следующие услуги:

- приемы в женской консультации,

- медицинская помощь во время родов и в послеродовой период,

- профилактические осмотры детей до года.

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