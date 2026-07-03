В Югре 6 594 женщины и новорожденных в Югре получили услуги по родовым сертификатам

С начала года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 6 594 женщины и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам Соцфонда.
По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре, родовый сертификат — это одна из мер поддержки демографии, которая реализуется СФР в рамках национального проекта «Семья».
Сертификат оформляется в цифровом формате на любом сроке беременности при посещении женской консультации, роддома или детской поликлиники, если ребенка прикрепили к ней в первые 3 месяца после рождения и мама не получала его ранее.
Получить наличными средства сертификата нельзя. Женская консультация передает Соцфонду необходимые сведения, а роддом уведомляет о состоявшихся родах, после чего фонд переводит деньги.
Благодаря документу можно получить следующие услуги:
- приемы в женской консультации,
- медицинская помощь во время родов и в послеродовой период,
- профилактические осмотры детей до года.
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