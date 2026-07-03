Сбитая автомобилем в Ханты-Мансийске девочка получит от виновника ДТП 1,5 млн рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 8-летняя девочка, произошло в марте 2025 года. Тогда водитель автомобиля «Ниссан Сафари» превысил скорость и сбил девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы и переломы. Врачи признали, что девочке был причинен вред здоровью средней тяжести. Спустя время мать ребенка обратилась с заявлением о защите прав дочери к прокурору.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в целях защиты прав ребенка прокурор обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации причиненного морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Суд иск удовлетворил.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения в установленном порядке.

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