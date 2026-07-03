Житель Нижневартовска заплатил за пересадку волос огромные деньги, но остался лысым

Фото: Наталья Калганова

Нижневартовский городской суд рассмотрел гражданское дело вартовчанина по иску к Клинике дерматологии и косметологии доктора Асмаевой о защите прав потребителя. Ранее мужчина обратился в клинику, заплатил огромные деньги за пересадку волос, но после процедур так и остался с лысиной.

По данным «Судов Югры», эксперты установили, что услуга была оказана некачественно. Специалисты клиники не провели диагностические мероприятия, неверно выставили диагноз, не оформили должным образом медицинские документы, не провели оценку площади пересадки и необходимого количества графтов, в результате чего результат мужчина остался без волос.

В итоге, с клиники суд взыскал 120 000 уплаченных мужчиной рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей и штраф в размере 110 000 рублей.

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