Сургутская прокуратура начала проверку по факту возращения вертолета в аэропорт

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возврата вертолета в аэропорт вылета. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 июля. При выполнении рейса UTH9716 авиакомпанией «Ютэйр - Вертолетные услуги» командир воздушного судна принял решение о возврате на аэропорт вылета Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Экипаж обязан был выполнить облет объектов инфраструктуры, расположенных на Ямале. Вертолет был возвращен в аэропорт в связи с индикацией систем о некорректной работе двигателя. Посадка произошла штатно.

По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Добавим, что воздушными услугами авиакомпании пользуются крпунейшие нефте и газодобывающие и перерабатывающие предприятия России: ПАО «НК «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК» и другие промышленные компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО с начала сезона от укусов клещей пострадали 4805 человек

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.